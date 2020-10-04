بإستثناء مقطع واحد.. حلا نورة تحذف جميع صورها وفيديوهاتها من منصات التواصل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٩ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

حذفت الفنانة السعودية حلا نورة جميع صورها وفيديوهاتها الشخصية من حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار التساؤلات حول إمكانية اعتزالها للأضواء والشهرة وارتدائها الحجاب.

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ورغم حذف حلا جميع صورها وفيديوهاتها إلا أنها تركت فيديو واحد قصير لها وهي تصفف شعرها بيدها عبر إنستغرام، وعلقت عليه قائلة: "شنو أول شيء تسوونه أول ما تقعدون من النوم.. أنا أفتح عيوني وأشكر ربي إني حلا".

وعبر عدد كبير من الجمهور، عن استغرابه من هذه الخطوة المفاجئة، وانهالت التعليقات المستفسرة عن سبب حذفها لصورها وفيديوهاتها، لترد الفنانة السعودية بالقول :"حطيتهم بالأرشيف الأمانة.. كنت بفكر بالاعتزال والتحجب.. أهلي يضغطون عليا يبوني أتحجب..ادعولي الله يكتبلي الخير ويوفقني".

وآثار ردها جدلا كبيرا بين جمهورها، فقال البعض :"إذا بدك تلبسيه عشان أهلك بليز ماترتديه.. المفروض ترتدي الحجاب عن اقتناع.. مو عشان أبوك وأخوك".

وقال البعض الآخر : "خسارة أن تغيبي عن جمهورك .. أرجوك بلاش تعتزلي "

وكانت الفنانة حلا ، قد قدمت في وقت سابق اعتذارها لولدتها، بسبب مشاجرة حصلت بينهما وكشفت عن المعاناة التي عاشتها منذ صغرها، بسبب تخلّي والدتها عنها منذ أن كان عمرها 3 سنوات أي قبل 20 عامًا، مشيرةً إلى أن والدها اضطر إلى الزواج من خالتها لكي تهتم بها هي وشقيقها، مؤكدة أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة بسبب سوء معاملته.

يذكر أن الفنانة حلا نورة سبق وأعلنت عن إجرائها عملية تجميل لأنفها، مشيرةً إلى أن تلك العملية ساعدتها في ظهور وجهها أمام الكاميرا بشكل أفضل مما هو عليه الآن.

وقالت حلا عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "الاستوري" بموقع "إنستغرام": " قررت إني أسوي خشمي عند الدكتور محمود النومس.. أنا قبل سنة ونصف رحت عند الدكتور عشان أسوي خشمي لكنه ما رضي وقالي شكلك في الطبيعة وايد غير.. وخشمك مو مبين أنه كبير مثل ما يبان في الكاميرا".



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