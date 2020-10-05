صاحبة "النظرة الثانية" تكشف ما سيحدث لترامب وموعد نهاية العالم (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً (دوت الخليج / متابعات )

تنبأت العرافة البلغارية العمياء صاحبة "النظرة الثانية" الراحلة فانغا ،بإصابة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين (حاليا دونالد ترامب) بفيروس خطير سيجعله يعاني كثيرا.

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وقدمت صاحبة "النظرة الثانية" ، المعروفة أيضا باسم "نوستراداموس البلقان"، قبل وفاتها مباشرة عن عمر يناهز 85 عاما، سلسلة من التنبؤات لعام 2020.

ووفقا لإحدى تنبؤاتها، فإن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ( وهو حاليا ترامب) سوف يستسلم لمرض غير معروف في وقت ما في المستقبل القريب.

وتقول فانغا أن المرض سيتسبب في إصابة الرئيس الأمريكي بفقدان السمع وطنين في الأذن وورم في الدماغ.

يبدو أن العرافة، التي توفيت قبل 23 عاما، كانت تتمتع بقوى خارقة وتنبؤ في رؤية المستقبل، حيث تحققت العديد من تنبؤاتها، ومن بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأحداث 11 سبتمبر في أمريكا، والتسونامي المدمر في تايلاند.

وبحسب فانغا، يبدو أن عام 5079 سيكون العام الذي سينتهي فيه الكون!.

أصيبت هذه العرافة في صباها بالعمى نتيجة عاصفة ترابية بالقرب من مزرعة عائلتها وظلت على هذا الوضع حتى الوفاة.

ورغم إصابتها بالعمى، فإنها كانت تشعر تقريبا بالكثير مما يدور حولها، لقد كان لديها ما يشبه "النظرة الثانية"، التي مكنتها من التنبؤ بالأحداث المستقبلية.

المصدر: The Sun



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