بفستان جريء.. إيناس النجار تبرز مفاتنها وتشعل "إنستغرام" (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٩ صباحاً (خاص / دوت الخليج )

شاركت الفنانة إيناس النجار، جمهورها على منصة تداول الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستغرام" بصورة جديدة لها.

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وظهرت النجار بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا مشجرا جريئا، وانتعلت حذاء مكشوفا بكعب عال، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وهو ما أبرز جمالها وأنوثتها..

وعلقت الفنانة إيناس النجار على الصورة كاتبة: "لا تَدع أحَد يَرسِم لَك خرائط حياتِك، فهُناك من لا يحترم الحدود ".

وحازت هذه الإطلالة، على إعجاب الجمهور المتابع للفنانة التونسية ، وعبر الكثير من متابعيها في تعليقات عديدة عن عشقهم وحبهم لها، وتغزلوا بجمالها الساحر .. ورشقوا مفاتنها البارزة من خلف الفستان الضيق، برموز قبلات وقلوب ونار ملتهبة.

كما قام متابعون بمشاركة الصورة عبر حساباتهم في موقع إنستغرام، مع كتابة عناوين وتعليقات مرفقة بها ، تتضمن إبداء إعجابهم الشديد بجمال ورقة إيناس النجار.

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يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار"، د فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، بمشاركة محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

ولدت الفنانة النجار بمدينه صفاقس التونسية في 25 ديسمبر 1978، وكانت بدايتها بالمجال الفني، كموديل في فيديو كليب المغني بهاء سلطان «يا تري» بعدها رشحها المخرج محمد النجار للقيام بدور مهم في فيلم ميدو مشاكل، لتنطلق في العمل الدرامي والسينمائي عام 1998، ثم تتالت عليها العديد من الاعمال الدرامية والسينمائية .



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