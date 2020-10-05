الكشف عن سبب إستثناء عادل إمام من دعوة حضور حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٨ صباحاً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

كشفت النجمة المصرية إلهام شاهين، أن إقناع شقيقها أمير بالزواج لم يكن سهلا، خاصة بعد حالة الرفض التي كان يشدد عليها منذ وفاة حبيبته السابقة ميرنا المهندس قبل عدة سنوات.

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وقالت إلهام شاهين في تصريحات صحفية، "إقناع أخي بقرار الزواج لم يكن سهلًا على الإطلاق واستغرق مني سنوات ربما وصلت إلى 4 أو 5 سنوات خاصة وأنه كان رافضاً الفكرة كلياً"، مؤكدة أنها ظلت سنوات تقنعه بأنه لابد أن يكون لديه أولاد وأسرة حتى يحقق السعادة الكاملة.

كما أوضحت أنها استثنت النجم عادل إمام من توجيه دعوة حضور حفل زفاف شقيقها. مضيفة بأن سبب استثنائها عادل إمام ناتج عن خشيتها عليه من الزحام، خاصة وأنه قامة كبيرة ويحبه الجميع، مؤكدة أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية بالمكان ولكن الحالة الصحية لعادل إمام هي التي دفعتها لعدم دعوته خوفا عليه من الإصابة من أي شيء.

وأضافت:"عادل إمام قيمة ويشرفني حضوره للفرح لكن هو الوحيد اللي مش هقدر أمنع الناس عنه، عادل إمام ليه فيا أنا شخصيا كتير أوي أوي، هو سبب وجودي في السينما وأول واحد إداني فرصة للتمثيل في السينما، وهو أستاذ الأساتذة وله فضل عليا في حياتي، لكن أخاف عليه من التجمعات".

وكانت إلها شاهين قد قالت في أول تعليق على زفاف شقيقها:"أكبر فرحة في حياتي يوم فرح حبيب قلبي أمير.. أخويا وابني وصاحبي وأعز إنسان عندي.. يارب يسعده هو وعروسته الجميلة منة.. ويكونوا قدم خير ووش السعد على بعض.. ونفرح بولادهم ان شاء الله وربنا يحميهم من كل شر بتمني لهم مستقبل مشرق وبإذن الله القادم أجمل".

واقيم حفل زفاف أمير شاهين ومنة جاب الله ، الجمعة الماضية بحضور عدد من مشاهير الوسط الفني أبرزهم ،يسرا، وسمير صبري، وليلى علوي وهالة صدقي، ووفاء عامر ،والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ومحمد منير، وعمرو دياب وهانى رمزي، وهانى سلامة، ورانيا فريد شوقي، ودينا الشربيني ، وداليا البحيري، وهنا شيحة، ومنة شلبي وبشرى، ومحمد الشرنوبى، والإعلامية بوسي شلبى وبوسي ونجلاء بدر وهاني سلامة ولبلبة وهاني البحيري وخالد سليم وكارول سماحة.

وجاء الحفل الضخم لزفاف أمير بعد إعلان خطوبته بحفل صغير قبل حوالي شهر في قرية "هاسيندا" والتي تقع في الساحل الشمالي المصري.



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