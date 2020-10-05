نشكركم على قرائتكم خبر فيديو ثالث لـ”ترامب”: سأقوم بمفاجأة صغيرة غير متوقعة! على موقعنا والان مع التفاصيل
عدن - نيرة ابو خليفة - نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو ثالث، أكد خلاله أنه سيقوم بمفاجأة صغيرة غير متوقعة، لكنه لم يوضح ما هي.
وكان “ترامب” قد غادر المستشفى لدقائق بسيارته وألقى التحيّة على أنصاره من داخلها ثم عاد ثانية إلى المستشفى.
جديد أخبار دوت الخليج:
وقال “ترامب” في الفيديو: “بعد 7 أشهر من جائحة كورونا تعلمت الكثير حول الفيروس الذي أحاربه.. حضرت زيارة مفاجئة لأنصاري خارج أسوار المستشفى”.
وكان “ترامب” نُقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضع لكورس علاج مكثف خلال اليومين الماضيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو ثالث لـ”ترامب”: سأقوم بمفاجأة صغيرة غير متوقعة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.