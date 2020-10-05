بإطلالة مثيرة.. "وفاء كيلاني" تحطف الأنظار في آخر ظهور لها.. (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

نشرت الإعلامية المصرية “وفاء كيلاني” عدد من الصور من أخر جلسة خضعت لها أبرزت فيها ملامحها الشبابية.

وعبر حسابها الشخصي على إنستغرام وفق ما رصدت دراما تريند فقد إختارت لإطلالتها لباس شبابي قميص ذات اللون الأزرق وبنطلون جينز مع بوط رياضي.

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وبدت كيلاني بملامح بعيدة جداً عم كانت عليه ويعود ذلك لخسارة وزنها الملحوظ، إلا أن البعض قالوا بأنها خضعت لعمليات تجميل.

الجمهور أبدى إعجابه الشديد بإطلالتها وإستغرابهم من ملامحها التي تجعلها أصغر سناً من عمرها الحقيقي.

أما البعض عزز جمال كيلاني لوجود الفنان السوري تيم حسن في حياتها، ويبدو أنه من الواضح وجود علاقة حب قوية.

قائلاً “المال والتجميل والمكياج والفوتوشوب اكيد حتكون حليانة”، “للتذكير زوجها تيم و شكراً”.

كلاني تطل على جمهورها بين الحين والآخر عبر منصات التواصل الإجتماعي، خاصة وأنها لم تظهر في برامج لها منذ سنوات.

الجدير بالذكر أن كيلاني تقوم بتحضير برنامجها الجديد “السيرة” الذي من المقرر أن يتم عرضه نهاية العام الحالي بعد تأجيل عرضه عدة مرات بسبب فيروس كورونا.

ووفق ما علم موقع دراما تريند فإنه من المتوقع أن يكون الفنان المصري أمير كرارة أول ضيوف البرنامج معها.





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