نشكركم على قرائتكم خبر تحذير لكل المقيمين والأجانب داخل المملكة من ’’ساهر‘‘ بشكله الجديد.. شاهد(فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - وثق مواطن مقطع فيديو يرصد فيه عربات جهاز الرصد الآلي “ساهر” الجديدة، والتي سيتم استبدالها بالأجهزة القديمة. جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements وقال المواطن أن هذه السيارات بداخلها أجهزة الرصد الآلي “ساهر” الجديدة، ستكون داخل المركبات الخاصة بها، لرصد قائدي المركبات المخالفين والمتهورين في السرعة، موضحاً أن الأجهزة القديمة لـ”ساهر” سيتم توقفها عن العمل في طرق المملكة. لمشاهدة الفيديو إضغط هنـــــــــا

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