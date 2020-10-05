"نادين نجيم" تتحدث عن مواصفات فارس أحلامها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

كشفت الفنانة اللبنانية “نادين نسيب نجيم” عن مواصفات فارس أحلامها الذي تنتظره، وذلك لعد إنفصالها الأخير عن والد أبنائها هادي أسمر.

وعبر برنامج قعدة رجالة الذي رصده "احداث نت" قالت نجيم انها تؤمن بالعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.

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وتابعت نادين نسيب نجيم أنها تريد شخص لا يشعرها بالملل، وأن تتطابق أفكاره مع أفكارها 100%، ويكون صديق لها قبل أن يكون زوجاً.

وأضافت بأنها تريد شخص حنون وعطوف كما تريده أن يكون يمتلك روح النكتة والمرح، مضيفة بأن يتقبلها كما هي حتى مع عيوبها.

وذلك لأنها شخصية بكّائةولا يمكن السيطرة على مشاعرها بالسهولة، لافتة بأنها تحب القصص الدرامية في الحياة.

الجدير بالذكر أن نجيم قد أعلنت عن إنفصالها العام الماضي عن هادي أسمر والد إبنيها بكل حزن.

ويأتي هذا اللقاء هو أول ظهور لنجيم بعد إصـ.ابتها في حـ.ادثة إنفجـ.ار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، الذي صورته قبل تلك الحـ.ادثة.

وقد خضعت نجيم لعدد من العمليات الجـ.راحية بعد إصـ.ابتها في وجهها ورقبتها وقدميها وإحتاجت إلى 50 قطبة لإغلاق جـ.روحها.

حيث ظهرت في صورة جديدة مؤخراً بعد تعافيها كاشفة عن الندبات التي علّمت على خدها الأيسر وفوق شفتيها.



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