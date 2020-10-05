نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "نسرين طافش" تحسم الجدل بشأن خبر إعتزالها التمثيل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

كشفت مواقع فنية عن إعتزال الفنانة “نسرين طافش” خلال الأشهر المقبلة بعد شعورها بالتعب والإرهاق، الأمر الذي صـ.دم جمهورها.

لتخرج طافش عن صمتها وتنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، قائلة بأن هناك مواقع تنشر عنها أخبار كاذبة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وعبر خاصية الستوري على إنستغرام وفق قالت طافش “خبر غير صحيح.. وهاد الموقع مش اول مرة بنزل عني خبر غير صحيح”.

وفي التفاصيل تحدثت مواقع فنية إن طافش إتخذت قرارا صـ.ادماً بعد أن تنتهي من تصوير هذا العمل.

وذلك أنها تفكر بإيقاف مشاركتها في الأعمال الفنية المقبلة لأنها تحتاج إلى فترة من الراحة والاسترخاء.

وأضفات المواقع بأن الأشهر القادمة لن يكون لطافش اي تواجد خاصة في الأعمال المصرية الطويلة ذات 45 حلقة لما يحتاج من جهد كبير.

وزعمت هذه المواقع بان الفنانة تشعر بالأرق والتعب والإنهاك خاصة وأنها إنتهت من تصوير مسلسلها “ختم النمر” لتبدأ تصوير مشاهدها في “الوجه الآخر” دون راحة.

لافتة بأن أهم الأعمال التي عرضت عليها ورفضتها “شيخ العرب همام” مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.

مؤكدة أن إنضمامها إلى هذاين العملين كان السبب هو القصة المشوقة بجانب رغبتها في توسيع أعمالها في العالم العربي.

الجدير بالذكر أن الفنانة نسرين طافش حققت نجاحاً جماهيرياً في مسلسل “ختم النمر” وتصدرت محركات البحث كما حاز على أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب.



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