بعد رقصة الحبل.. سيرين عبد النور تفاجئ متابعيها بتغيير ملامحها (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥١ مساءً (خاص / دوت الخليج )

فاجأت الفنانة سيرين عبد النور من خلال مقطع فيديو عفوي نشرته عبر تطبيق انستغرام ، متابعيها بتغيير ملامحها بشكل كبير، من خلال قصة شعرها ومكياجها وزيادة وزنها.

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حيث قامت النجمة اللبنانية بالتخلص من شعرها الطويل واختيار قصة الى حدّ كتفيها، ما غيّر من شكلها بشكل لافت. كذلك قررت سيرين إضافة العدسات اللاصقة باللون الاخضر، بعد أن زاد وزنها جراء تواجدها في المنزل تنفيذا للإجراءات المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ورغم انها لم تصفف شعرها وتركته على طبيعته الا انها وضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، وتألقت بايلاينر اسود مرسوم بشكل طويل، ووضعت احمر شفاه باللون الموف، وتساءلت بعدها اين يمكنها ان تخرج سوى على شرفة المنزل بسبب الحجر.

وكانت الفنانة سيرين عبد النور قدأشعلت مؤخراً موقع إنستغرام، بعدما ظهرت مع إبنتها "تاليا" موقع ، في مقطع فيديو وهما ترقصان .

وبدت "تاليا" في مقطع الفيديو معلقة بحبل أحمر في الهواء ، وهي ترقص على إحدى اغاني النجمة فيروز، بعد تعثر والدتها.

وعلقت الفنانة سيرين عبد النور، على مقطع الفيديو الذي شاركت به متابعيها عبر إنستغرام، قائلةً : "طيب شوفوا لي فتاتي الصغيرة شو مهضومة بهالرقصة، انا كنت علقت أجري ولف الحبل علي من أول ثانية".

وخلال نصف ساعة فقط من نشر الفيديو ، حاز على مشاهدة أكثر من 200 ألف ، بالإضافة إلى مئات التعليقات التي عبر أصحابها عن انبهارهم بالأداء الرائع للفتاة "تاليا" ، مشيدين بجمالها ورقصتها المميزة ، كما تمنوا لها ولوالدتها السعادة والتوفيق . وعلى الصعيد الفني، يُعرض للفنانة اللبنانية حاليًا مسلسل دانتيل على منصة شاهد الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان السوري محمود نصر، وحقق المسلسل منذ بدء عرضه نجاحاً جماهيرياً كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من إحدى حلقات مسلسل "دانتيل" ،اعتبروه متجاوزًا لحد الجراءة.

ويظهر مقطع الفيديو، الفنان محمود نصر وهو يُقبل زميلته سيرين عبد النور بطريقة رومانسية وحميميمة، في إحدى مشاهد المسلسل الذي يُعرض حالياً على منصة "شاهد" تأليف إنجي القاسم وإخراج المثنى صبح.



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