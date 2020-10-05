نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. أول تعليق من ياسمين صبري على قصة السيدة التي تطلقت بسببها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٤ مساءً (دوت الخليج)

علقت الفنانة ياسمين صبري، على خبر طلب سيدة تدعى "نرمين" للخلع من زوجها، بسبب رغبته في إجرائها لعمليات تجميل لتشبه "ياسمين صبري".

أوضحت ياسمين صبري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أنها تدعم المرأة في الشرق الأوسط، لأنها تصنف كرقم 2 في المجتمع، وتتعرض للإحباط والتوبيخ من أي رجل في محيط أسرتها.

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تابعت أنها فخورة بما فعلته نرمين مشيرة إلى أنها تعتبرها سيدة قوية، رفضت أن يتم إجبارها على شيء لا تحبه وفضلت الانفصال على ذلك، مشيرة إلى أنها تستغرب إصرار ذلك الزوج على تغيير شكل زوجته وهي شابة في العشرينات من عمرها.

أكدت ياسمين صبري أن الجمال شيء نسبي وأن كل امرأة لها بصمتها الخاصة في الجمال، ولو أصبحن كلهن متشابهات سيفقد الجمال معناه.

يذكر أن، الزوجة الشابة أثبتت في عريضة دعوى طلب الطلاق خلعًا، أن زوجها اقترح عليها أن يمنحها كل ما يلزمها من مال لإجراء جراحة تجميل تجعلها قريبة الشبة من ياسمين صبري، وأضافت: قال لي "أنا هديكي فلوس وتروحى لدكتور التجميل، تعملى عملية عشان أعرف أعيش معاكى ونبقى كويسين، وياريت تبقي شبه ياسمين صبري، وأنا أوعدك إنى مش هبعد عنك خالص".

وأضافت أنها طلبت منه أن يتزوج من سيدة أخرى تقبل بهذا العرض، وطلبت منه الطلاق بصورة ودية، ولكنه امتنع عن منحها حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما وعدم رغبته في إثارة أزمة داخل العائلة، فأصرت على الخلع.





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