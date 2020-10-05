ظهور نادر لنجم "مذكرات عائلة" برفقة إبنته (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١١ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

بعض الأعمال تعلق في ذاكرة الجمهور على الرغم من مرور عشرات السنوات على عرضها، حتى أن شخصيات العمل تعلق بالنجوم الذين يقدمونها، وإن غاب الفنان عن الشاشات سنوات طويلة.

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ومن بين هذه الأعمال مسلسل "مذكرات عائلة"، ومسلسل "هومي هون" اللذين شارك فيهما الفنان السوري "باسم عيسى" الذي قدم دور "شكيب" في المسلسل الأول، ودور "فخري" في الثاني.

وعلى الرغم من غياب عيسى عن الفن سنوات طويلة، ووجود أعمال قليلة في رصيده الفني، إلا أن الجمهور ما زال يذكره جيدا بسبب هذين العملين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صورة حديثة للفنان تجمعه بابنته، حيث تفاعل الجمهور مع الصورة والتغيير الذي طرأ على شكل الفنان بعد طول هذه السنوات، مشيرين إلى أن تغيره ظهر بشكل كبير.

ورأى البعض أن عيسى لم يتغير كثيرًا باستثناء زيادة وزنه وبعض خصلات الشعر البيضاء، وقال آخرون إنه ما زال يحتفظ بالضحكة نفسها والتي تميز بها، وتغزل الكثيرون بجمال ابنته التي ظهرت برفقته.

وباسم عيسى هو ممثل ومخرج سوري بدأ حياته الفنية في عام 1998، وفي تاريخه الفني عدد قليل من الأعمال التلفزيونية من أبرزها مسلسل مذكرات عائلة، والتي تدور أحداثه حول عائلة صغيرة تتكون من الأب جميل "سلوم حداد" والأم فدوى "سلمى المصري" والأبناء شكيب وسامي وريم "كاريس بشار"، وشارك في العمل عدد من النجوم كضيوف شرف، ويستعرض المسلسل المشاكل العائلية بطريقة كوميدية وخفيفة.

أما مسلسل "هومي هون" فتدور أحداثه حول عائلة الأغاباشي الراقية، وهي مكونة من كبيرة العائلة ثريا وأختيها كرام وصباح بالإضافة إلى ابن كرام فخري والذي يدرس الطب خلفًا لكبير عائلة الأغاباشي المتوفي الطبيب فخري الأغاباشي، وتحدث لهم مواقف في حضور جارهم بهجت وابنته مايا، وفيديل الذي يستأجر غرفة لديهم، والعمل من بطولة سلمى المصري، شكران مرتجى، أحمد الأحمد، سلافة عويشق، ديما قندلفت وآخرين.

وشارك عيسى أيضًا في المسلسل الكوميدي الشهير "أبو جانتي" من بطولة سامر المصري، وأيمن رضا، وفادي صبيح، وسامية الجزائري وعدد آخر من النجوم، ويروي العمل بطريقة كوميدية قصة سائق التكسي "أبو جانتي" الذي يمر بالعديد من المواقف المضحكة في حياته وخلال تأدية وظيفته.



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