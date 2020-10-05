بحمالة صدر.. مذيعة "الغد" تستعرض تفاصيلها كاملة في أحدث إطلالة إغراء (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١٣ مساءً (خاص / دوت الخليج )

ظهرت المذيعة براديو الغد، دالا المهندس، وهي تستعرض جسدها ومفاتنها بحمالة صدر وقفازات يد، مما أثار موجة جدل .

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وتعمدت الشابة المصرية ، في اطلالتها الحديثة والجريئة، بالأنحناء إلى الخلف لتبرز اجزاء حساسة جدا من جسدها شبه العاري.

الإطلالة شاركت بها المذيعة دالا المهندس، متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وقالت في تعليق لها على تلك الإطلالة، أن حمالة الصدر التي ترتديها من النوع الرياضي وأنها ترتدي إلى جانبها قفازات يد وتنتعل حذاء رياضياً.

المتابعون لملكة جمال مصر لعام 2018، دالا المهندس، دخلوا في جدل حول ظهور الأخيرة، شبه عارية، وقال بعضهم أن شكلها يبدو وكأنها فتاة أوروبية متحررة من كل القيم والعادات، وأنها لا تعير أي إهتمام لأهلها ومجتمعها وسمعتهم، وإنما همها الشهرة عن طريق التعري.

أما البعض الآخر من المتابعين فعبر عن إعجابه الشديد بالظهور الجديد للمذيعة في راديو الغد المصري، وتطرقوا إلى الأجزاء الحساسة التي ابرزتها ، بكلمات إطراء وغزل وتحرش لفظي.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من مشاركة، دالا المهندس، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، بصور جريئة لها .

وأثارت الصور التي ارتدت فيها ملكة جمال مصر لعام 2018، المايوه الذي كشف معظم جسدها بما فيه أردافها وصدرها، موجة جدل واسعة النطاق على إنستغرام، وعلق متابعون قائلين "الصيف عاد بقوة "، "نحب الصيف وما بدنا شتاء " ، "مش كنت في مسابقة ملكة جمال مصر رافضة تلبسي المايوه والآن لبستيه" ، "كفاية فسق" .

كما علق آخرون بالقول :"أنت اية في الجمال" ، "بجد ما شفنا بجمالك " ، "ربي يديم هاي الضحكة والجمال" ، "قمر يخرب بيت هالجمال".

ومؤخرًا أطلت المذيعة المصرية في راديو الغد ، دالا المهندس ، على متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، بخدين ورديين، وبعينين ساحرتين وجسد مفعم بالأنوثة.

وقامت دالا المهندس ، بحركات إغراء لجمالها وجسدها في ثلاث صور حديثة، ارتدت لها بنطلون جينز أزرق وفانيلة بيضاء وفوقها قميص اصفر ، واسدلت شعرها الناعم على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية بديعة.

وعلقت ملكة جمال مصر على مشاركتها قائلة : "تصبحون على خير" ، وعلى الفور رد عليها العديد من متابعيها التحية بمثلها، واضاف اليها كلمات إعجاب بإطلالتها وأخرى تتغزل بجمالها وقوامها وسحر عينيها وبخديها المتوردة.

وقال متابع متغزلاً بالمذيعة دالا المهندس "عينيك الواسعتين الجميلتين وخديك الورديين علامة من علامات جمالك العربي الساحر ".

وعلق آخر ممازحًا :"ربنا يبعد عنك أبو هشيمة يا بنتي " . ومن ضمن التعليقات الكثيرة كتب متابع : " رائعة جدا.. خدين ورديين وعيون ساحرة وجسم مفعم بالأنوثة".

يذكر أن الشابة المهندس انضمت في شهر سبتمبر الماضي، إلى فريق عمل فيلم "جارة القمر"، والذي من المنتظر البدء في تصويره منتصف الشهر الجاري بعد تأجيله أكثر من مرة.

الفيلم من بطولة ، كريم فهمي، وياسمين رئيس، وسوسن بدر، وأحمد مالك .

دالا المهندس ، هو اسم الشهرة للشابة داليا محمود علي المهندس، التي خطفت لقب ملكة جمال مصر عام 2018 ، وتبلغ من العمر 24 عاما.

التحقت بكلية اللغات والترجمة القسم الإيطالي، ثم طورت من مواهبها بعيدًا عن دراستها، والتحقت كمذيعة في راديو الغد، بالاضافة الى عملها مترجمة لإحدى الشركات الكبرى لمدة أربع سنوات ، وهي ايضا خبيرة تجميل.



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