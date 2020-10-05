إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن صحة ترامب وماذا حدث له الليلة الماضية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مهرها 18 مليون دولار وتزوجت مليارديرًا سعوديًا.. معلومات عن “جيهان نصر” في ظهورها الجديد بعد اعتزال 22 عاما من الفن هذه الدولة تقصف إيران بالمدفعية.. والحرس الثوري يعلن الجاهزية ويحرك المدافع والدبابات للرد الفوري

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