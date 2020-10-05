بعد خلعها المايوه.. نجمة "حب أعمى" تعود لحبيبها جولير (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٦ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

يبدو أن نجمة مسلسل "حب أعمى" هازال فيليز، قد تصالحت مع حبيبها ألب جولير؛ إذ نشرت صورة تجمعهما عبر ستوري "إنستغرام".

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وظهرت هازال فيليز مع حبيبها جولير في الصورة وهما في نزهة مع كلبيهما، يجلسان أمام بحيرة بجوار الكلبين فبدت وكأنها لوحة رومانسية.

تأتي تلك الإطلالة لتحسم طبيعة العلاقة بين ألب جولير وهازال فيليز بعدما حيرت الأخيرة جمهورها الأسبوع الماضي، عندما رصدتها عدسات المصورين وهي تتواجد في المكان ذاته الذي تواجد فيه حبيبها السابق.

ونوهت الصحف التركية لاحتمالية عدم انفصالهما، رغم إعلانهما الانفصال مطلع سبتمبر الماضي، إلا أن هازال، بررت تواجدهما في المكان نفسه بأنهما لديهما العديد من الأصدقاء المشتركين، كما لم تحسم حينها أمر طلاقهما، فقالت: "لن أصرح إذا انفصلنا أو لا، ولا أرید قول أي شيء.. كل علاقة تحصل فیھا تقلبات".

وجاء انفصال هازال فيليز من حبيبها ألب جولير بعد قصة غرامية بدأت قبل سنتين، ووقع الانفصال بعد أيام من التقاط عدسات الباباراتزي صورا جريئة للنجمة التركية وهي تقوم بخلع المايوه على الشاطئ وتغيره بأخر، أثناء قضائها عطلة صيفية مع أصدقائها.

يذكر أن هازال فيليز كان لها تجربة زواج في عام 2014، من النجم التركي توان تونالي إلا أنهما انفصلا بعد زواج دام مدة أربعة أعوام، وبدأت نجمة "حب أعمى"، في علاقة حب مع الب جولير في عام 2019، وهو العام نفسه الذي بدأ فيه زوجها السابق توان تونالي في علاقة حب جديدة مع عارضة الأزياء الروسية يانا مازانوفا.

وعندما وجه المراسلون سؤالا إلى هازال فيليز حول سبب طلاقها من توان تونالي، أجابت بأن الزواج مؤسسة خاصة جدا وليس من حق أحد التدخل في حياتها الخاصة، أما توان تونالي فأجاب بأن صلاحية زواجهما قد انتهت.

وتناولت الصحافة التركية أنباء تشير إلى أن النجمة التركية قد خانت زوجها السابق مع الممثل أورجنجي أوغلو بطل مسلسلها الأخير "الحلم" في علاقة غير شرعية، إلا أنّ هازال فيليز التي تبلغ من العمر 32 عاما، ردت على تلك الاتهامات كالتالي: "ھذه الاتھامات باطلة، ومازلت عند موقفي الرافض لھذه التھمة، التي تتنافى مع أخلاقي، وتربیتي في أسرة كریمة".

وأضافت الفنانة المعروفة في العالم العربي باسم "زینب"، قائلة: "كل شيء سیظھر في المحكمة، ویومھا ستتضح الحقیقة.. وھناك شيء واحد فقط أرید أن أقوله في ھذا الخصوص، وھو أن من یعرفني یعرف أنني لا یمكن أن أقوم بھذا الفعل المشین".





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