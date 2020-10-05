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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتهت النيابة العامة بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية بمصر اليوم الإثنين في التحقيق، بواقعة مصرع "العروسين" "محمد.ال ص" مهندس، وزوجته "شيماء.أ.ه" مهندسة بعد مرور 24 ساعة على زفافهما، أثناء تواجدهما داخل منزلهما الكائن بإحدى قرى المركز.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة العروسين الذين أكدوا أنهم أجروا اتصالًا هاتفيًا بهما، ولم يردا على التليفون، فتوجهوا إلى الشقة وطرقوا على باب الشقة، ولم يرد أحد.

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وفاة عروسين يوم الصباحية في مصر.. وتحقيقات سبب الوفاة تكشف مفاجأة بعد معاينة الشقة (صور)

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وأضافوا خلال الاستماع لأقوالهم، أنهم استعانوا ببعض أقاربهم، وفتحوا الباب، وعقب دخولهم الشقة، عثروا عليهما داخل غرفتهما، وتبين لرجال المباحث، أنهما لفظا أنفاسهما أثناء النوم، ورجحت القوات، أن الوفاة ناتجة عن تعرضهما للاختناق إثر تسرب غاز السخان.



وأظهرت التحريات والمعاينة التي جرت بمعرفة فريق من مباحث ديرب نجم والنيابة العامة، أنه عقب فتح باب الشقة، ودخول القوات، عثرت على "بقايا طعام" وعثر على الزوجين في الغرفة.

ورجحت المعاينة، أنهما عقب دخولهما إلى شقة الزوجية تناولا الطعام، وبعد الانتهاء من الاستحمام وخلودهما للنوم، لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وأضافت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة الأجهزة المعنية، أن المعاينة ومناظرة الجثث، أثبتت عدم وجود أي إصابات ظاهرية.

كما تبين سلامة منافذ الشقة، والعثور على متعلقات العروسين داخل الشقة، وتبين من خلال الفحص، أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة، عقب دخولهما شقة الزوجية بعدة ساعات.

تعود بداية الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد الوزير لأمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ديرب نجم بمصرع عروسين داخل منزل الزوجية بقرية طحا المرج التابعة لدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إلى مكان البلاغ،، وبفحص جثتي المتوفين، تبين اختناق العروسين داخل المنزل، نتيجة تسرب غاز السخان.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى عاينت مكان الجثامين، وورد تقرير مفتش الصحة الذي أكد أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق، ناتجة عن تسرب غاز السخان، وقررت النيابة العامة، تسليم الجثمانين لذويهما، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وصرحت بالدفن.

المصدر: فيتو