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صنعاء - ميسرا اسماعيل - دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إلى وقف إطلاق النار في "قره باغ"، فيما طالبت تركيا الحلف بموقف قوي ضد "الاحتلال الأرمني".

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أول رد تركي على دعوة الناتو لإنهاء حرب قره باغ

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وفي مؤتمر صحفي من أنقرة، برفقة وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، قال ستولتنبرغ: "من المهم للغاية أن ننقل رسالة شديدة الوضوح إلى جميع الأطراف بأن عليهم وقف القتال على الفور".

وأضاف: "ينبغي أن ندعم كل الجهود لإيجاد حل سلمي من خلال التفاوض".

وبدوره، قال تشاووش أوغلو إن "على جميع الأطراف، وفي مقدمتها حلف الناتو، دعوة أرمينيا إلى الانسحاب من الأراضي الأذرية".

واتهم الوزير التركي أرمينيا بارتكاب جريمة حرب "باستهداف المدنيين بشكل مباشر في أذربيجان".

وتابع بأن أرمينيا شنت هجمات على المناطق المدنية والعسكرية على حد سواء في أذربيجان.

وأضاف أن القوات الأرمنية شنت هجمات بالصواريخ على مدينة كنجة الأذرية وعلى مناطق قريبة من العاصمة باكو.



وتابع بهذا الخصوص: "أي أنها تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وهذا بالأساس جريمة حرب".

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، عن عزمها على إجراء محادثة هاتفية مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا، واستعدادها لاستضافة اجتماع لمجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن التسوية في "قره باغ".

وكان طرفا الصراع قد رفضا دعوات صدرت عن أطراف إقليمية ودولية لخفض التصعيد.

المصدر: عربي21