نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصورة ساخنة.. دانا جبر تعود إلى الواجهة مجدداً وتثير موجة جدل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٠ مساءً (خاص / دوت الخليج )

عادت الفنانة السورية دانا جبر، من جديد لإثارة الجدل نتيجة إطلالاتها الجريئة التي تنشرها عبر حسابها بموقع إنستغرام، رغم الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا نتيجة تسريب صور وفيديوهات خاصة بها لمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها شبه عارية .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

كشفت نصفها الأسفل مع صدرها.. هيا مرعشلي تشعل مواقع التواصل بملابس مكشوفة وحركات مثيرة (فيديو)

"هذا كلب وعنده سعار جنسي".. شمس الكويتية تستعد للمواجهة في "قعدة رجالة" (شاهد)

أرادف إيفانكا وصدرها تثيران جنون ترامب.. شاهد ردة فعله الفاضحة

بعد ضجة الفيديو الإباحي.. شيماء الحاج تشعل "إنستغرام" بحركات إغراء جريئة (شاهد)

فلكي شهير: عادل إمام في خطر وهذا ماسيحدث له

بعد خلعها المايوه.. نجمة "حب أعمى" تعود لحبيبها جولير (صور)

ياسمين صبري تنزع ثوب الخجل بصورة فاضحة كشفت منطقة حساسة.. شاهد

في إطلالة ساخنة.. نسرين طافش تتخلى عن سروالها وتسمح للرياح بكشف المستور (صور)

إغراء ساخن.. بطلة "باب الحارة" تبدل حمالة صدرها في بث مباشر.. شاهد

بحمالة صدر.. مذيعة "الغد" تستعرض تفاصيلها كاملة في أحدث إطلالة إغراء (صور)

قمة الإثارة.. نسرين طافش تستعرض جزء حساس من جسدها في الحمام (شاهد)

بالصور.. رضوى الشربيني تعلق على إطلالتها الإغرائية: "مش عارفة جايبة الجرأة دي منين"

بعد ظهورها بملابسها الداخلية.. هيا مرعشلي تستغني عن حمالة الصدر في أجرأ إطلالة (شاهد)

مقتل ممثل شهير في حادث بشع (شاهد)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

عودة دانا جبر (32 عاما)، حظيت باهتمام واعجاب واسع من قبل زملائها وزميلاتها وجمهورها ، إلا أنه سرعان ما بدأ بعض الجمهور يوجه لها انتقادات حادة، بعد نشرها صور حديثة وجريئة لها، عبر حسابها بموقع إنستغرام، كما يقوم طرف آخر من الجمهور بتوجيه عبارات الترحيب والإطراء لدانا جبر.

ومن تلك الصور الجريئة، نشرت الفنانة السورية مؤخراً صورة حديثة لها كشفت أجزاء حساسة من جسدها، وتجاوزت من خلالها حد الجرأة. بحسب رواد بمواقع التواصل.

Advertisements

وظهرت في الصورة، مرتديةً قميصاً “شيفون” أسود اللون مكشوف ذراعيها وبطنها وظهرها، بالاضافة الى بنطال جينز ضيق يبرز بقية تفاصيلها، بينما كان شعرها منسدلًا على كتفيها. واللافت في الأمر أنها قامت بإلغاء خاصية التعليق على مشاركتها، تفاديا للانتقادات الحادة تحديداً وأن ضجة تسريب صورها وفيديوهاتها الخادشة لم يمض عليها سوى شهر.

وخلال الشهر الماضي، تصدرت دانا جبر حديث مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة تسريب صور وفيديوهات خاصة بها، من قبل شخص مجهول بعد أن قام بسرقتها من هاتفها، وعلى إثر ذلك ، أطلقت حملة تضامن واسعة معها عبر مختلف مواقع التواصل .

وحظيت جبر بتعاطف واسع من قبل رواد منصات التواصل والوسط الفني وجمعيات نسوية، إذ رفض جميعهم "حملة الابتزاز والإساءة" التي تعرضت لها الفنانة، منددين بكل من ينشر الصور وداعين لمحاربة ظاهرة الابتزاز الالكتروني. كما قامت الفنانة برفع دعوى قضائية بالواقعة لتتولى السلطات الأمنية والقضائية كشف ومعاقبة الفاعل.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام