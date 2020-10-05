مُسن يضرب ثور أسود ضربًا مبرحًا فانتقم الثور منه وكانت نهايته مأساوية (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مهرها 18 مليون دولار وتزوجت مليارديرًا سعوديًا.. معلومات عن “جيهان نصر” في ظهورها الجديد بعد اعتزال 22 عاما من الفن هذه الدولة تقصف إيران بالمدفعية.. والحرس الثوري يعلن الجاهزية ويحرك المدافع والدبابات للرد الفوري

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