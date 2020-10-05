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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت الفنانة إلهام شاهين الاسباب الحقيقة وراء رفضها دعوة الفنان الكبير عادل امام لحفل زفاف شقيقها أمير الذى اقيم منذ عدة أيام قالت إلهام شاهين السبب، لبرنامج تريندينج بانها تخشي على صحة عادل امام فى ظل انتشار فيروس كورونا مؤكدا على انه قيمة فنية كبيرة ولا يجب ان نعرضها للتجمعات والخطر لان كافة الحاضرين سيكون لديهم دافع للوصول اليه والتصوير معه. قد يهمك أيضًا: إثيوبيا تفاجئ مصر بقرار عسكري خطير بشأن سد النهضة إلهام شاهين تكشف سبب رفضها لحضور عادل إمام في حفل زفاف شقيقها أمير شاهد لحظة سقوط صواريخ أذربيجان على العاصمة الأرمينية مُسن يضرب ثور أسود ضربًا مبرحًا فانتقم الثور منه وكانت نهايته مأساوية (فيديو) طعام عشاء يخلصك من الأرق ويمنحك نوم هادئ وعميق بيان نعي من اتحاد علماء المسلمين والداعية يوسف القرضاوي ريم عبدالله تتصدر تويتر بعد ارتدائها “قطعة ذهب” كبيرة: “تمشين العالم كله يناظر فيك”!.. هل هو ملكها؟؟ (شاهد) الحزن يعم مواقع التواصل في الكويت بوفاة الطبيب عبدالعزيز الحسن والداعية نبيل العوضي يعلق… هذا هو سبب وفاته (شاهد) كورونا يتوغل في البيت الأبيض.. ويطيح بالمتحدثة الرسمية

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