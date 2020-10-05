نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالخطأ.. إلهام شاهين تكشف سراً عن سمير غانم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٤ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، بالخطأ، عن سر متعلق بصحة مواطنها الفنان الكوميدي سمير غانم، منعه من حضور حفل زفاف شقيقها، الممثل أمير شاهين، الجمعة الماضية.

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وعند سؤالها عن سبب عدم حضور صديقتها المقربة من داخل الوسط الفني، الفنانة دلال عبد العزيز لحفل الزفاف، قالت إلهام شاهين في تصريحاتها لبرنامج "إم بي سي ترندنغ" على فضائية "إم بي سي 4" إنها اعتذرت لها بسبب خضوع زوجها سمير غانم لعملية جراحية منذ 4 أيام.

وأكد مصدر مقرب من أسرة سمير غانم أنه بصحة جيدة حاليا بعد العملية الجراحية، ولا يمر بأي مشاكل صحية، ولكن الأسرة تفرض إطارا من السرية حول الموضوع ولا يوجد رغبة في التعليق خلال الوقت الحالي.

وبين المصدر أن دخول سمير غانم إلى المستشفى خلال الفترة الماضية كان بغرض إجراء فحوصات طبية قبل إجراء العملية.

وأشارت تقارير صحفية، في وقت سابق، إلى تعرض الفنان المصري لأزمة صحية، وخضوعه للفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالته.

وطمأن غانم جمهوره وقتها على حالته الصحية، قائلا في تصريحات صحفية: ""أنا زي الفل وأبلغوا الناس التي ترغب في الاطمئنان على صحتي أن الشائعات عن حالتي الصحية حمل كاذب".

ومنح مهرجان القاهرة السينمائي فى الدورة الـ39، النجم سمير غانم جائزة فاتن حمامة التقديرية وسلمتها له ابنتاه دنيا وإيمي.

واحتفلت إلهام شاهين بزفاف شقيقها الأصغر، أمير شاهين، على منة جاب الله، الجمعة، بداخل أحد الفنادق الكبرى بحضور العديد من زملائها وزميلاتها .



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