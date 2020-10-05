أطعمة من مطبخك لها مفعول السحر في زيادة الرغبة الجنسية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٥ مساءً (دوت الخليج)

يقول الدكتور سيرغي لانغ، أخصائي علوم النفس والجنس، هناك منشطات جنسية طبيعية كثيرة تزيد من الرغبة الجنسية وكل شخص يمكنه اختيار المادة الغذائية التي تناسبه.

ويشير الأخصائي، إلى أن المنشطات هي مواد تساعد على تعزيز الرغبة الجنسية. وهي موجودة في المواد الغذائية الاعتيادية، مثل الجوز والجرجير، المفيدين للرجال بصورة خاصة. ولكن هل فعلا تصنع هذه المواد معجزات في مجال العلاقات الجنسية؟

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يقول الأخصائي، "الجرجير، منشط جنسي يستخدم منذ الماضي البعيد، لتعزيز الرغبة الجنسية. ولكن عموما، هذا النبات غني بالفيتامينات، لذلك له تأثير جيد حتى في منظومة المناعة. ومبدئيا يمكن استخدامه في الوقت الحاضر كمنشط جنسي. كما تعتبر المأكولات البحرية والقهوة، من المواد المثيرة للشهوة الجنسية.

ويضيف، المنشطات الجنسية الطبيعية عديدة، ويقول، "كل شخص يمكنه اختيار المنشط الجنسي الذي يلائمه. ولا يمكن القول إن الجرجير كمنشط جنسي يفيد الجميع ويحقق الرغبة. لذلك يجب الأخذ بالاعتبار خصوصية الجسم. فمثلا ، كما هناك آلاف العقاقير لعلاج الصداع، ولكن لكل شخص عقار يناسبه ويعطيه النتيجة المطلوبة".

ويضيف، يجب أن نتذكر، أن المحفزات الرئيسية في العلاقة الجنسية، تأتي من الرأس وليس من المعدة. ويقول، "لا يمكن القول، إن تناول المنشطات الجنسية سيحل المشكلة التي يعاني منها الزوجان في علاقتهما الجنسية، لأن الرغبة الجنسية مصدرها الرأس ، والعلاقات الداخلية والصحة. لذلك، يجب حل عدد من المشكلات، ومن ثم تناول المنشطات، كتدبير إضافي فقط، وليس حلا للمشكلة الرئيسية".



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