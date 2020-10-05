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صنعاء - ميسرا اسماعيل - داء السكري من النوع 2 متستر ولكنه خطير لأن الأعراض عادة لا تظهر إلا عندما تسبب الحالة مشاكل. إحدى العلامات الدالة على إصابتك بداء السكري من النوع 2 لفترة من الوقت هي عرض معين قد يكون أسوأ في الليل.

يُعتقد أن مرض السكري من النوع 2 أكثر انتشارًا بكثير من التقديرات الرسمية في المملكة المتحدة. ذلك لأن مئات الآلاف من الناس يتوقعون التعايش معها دون أن يدركوا ذلك. يعود سبب هذا التناقض جزئيًا إلى غياب الأعراض.

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هل هذا يحدث لك في الليل؟ علامة تحذير خطيرة تدل على إصابتك بمرض السكري من النوع 2

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يمكن أن تكون الأعراض خفية أو غير موجودة في البداية وتميل إلى الظهور على السطح فقط إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية.

ما هو ارتفاع نسبة السكر في الدم ولماذا يسبب الأعراض؟

سكر الدم هو النوع الرئيسي للسكر في الدم. عادة ، يفرز البنكرياس الأنسولين - وهو هرمون يستخدم لتنظيم نسبة السكر في الدم.

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فإن البنكرياس لا يعمل بشكل صحيح ، مما يؤثر بشكل سلبي على توزيع الأنسولين.

وبالتالي ، يتم إعطاء مستويات السكر في الدم العنان للارتفاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وهذا يطرح جميع أنواع المشاكل الخطيرة لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يتلف الأوعية الدموية التي تزود الأعضاء الحيوية ، إذا تركت دون علاج.

عندما يحدث هذا ، يمكن أن يُعرف مرض السكري الخاص بك من خلال عدد من التغييرات الجسدية المزعجة.

ترتبط بعض العلامات التحذيرية الأكثر حدة لارتفاع نسبة السكر في الدم بالاعتلال العصبي السكري.

الاعتلال العصبي السكري هو المصطلح لوصف ما يحدث عندما يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إصابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسم.

أحد أشكال الاعتلال العصبي الذي يجب الانتباه إليه هو الاعتلال العصبي الحسي - ويحدث هذا في حالة تلف الأعصاب الحسية في الجسم ، كما يوضح موقع Diabetes.co.uk .

وفقًا للجسم الصحي ، يبدأ الاعتلال العصبي الحسي من أطراف الجسم مثل القدمين أو اليدين ويمكن أن يتطور ليؤثر على الساقين والذراعين.

"أعراض الاعتلال العصبي الحسي ستكون موجودة في الجزء من جسمك حيث تتأثر الأعصاب" ، كما تقول.

من العلامات الواضحة للاعتلال العصبي الحسي آلام الطعن الحاد - والتي قد تكون ملحوظة في الليل.

تشمل العلامات الأخرى:

خدر

انخفاض القدرة على الشعور بالألم أو ارتفاع درجات الحرارة

الشعور بالوخز

إحساس بالحرقان غير المبرر.

كيفية علاج الاعتلال العصبي الحسي

ينصح مرضى السكري الذين يعانون من اعتلال الأعصاب الحسية بإبقاء مستويات الجلوكوز في الدم لديهم تحت سيطرة محكمة للمساعدة في منع تطور الاعتلال العصبي .

هناك مكونان رئيسيان للتحكم في مستويات السكر في الدم - النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

لا يوجد شيء لا يمكنك تناوله إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، ولكن سيتعين عليك الحد من بعض الأطعمة.

المصدر: ديلي اكسبرس