ريم عبدالله تغطي جسمها بـ "رعد الشمال".. والجمهور يصاب بالذهول (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:١٣ مساءً (أحدث نت)

أحدثت الفنانة السعودية ريم عبدالله، ضجّة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في محل للمشغولات الذهبية ، وبثّها مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، تقول إن تواجدها في المحل لتشتري ما يناسبها من الذهب.

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وتم تناقل هذا المقطع عبر نطاق واسع بين الجمهور، وأصبحت ريم عبدالله حديث مواقع التواصل، ودشنوا هاشتاغ #ريم_عبدالله عبر موقع "تويتر".

وأظهر الفيديو الفنانة والذهب يغطي جسمها، وتأكد بالفعل شراؤها لطقم ذهب مشهور عند السعوديين باسم "رعد الشمال" وهو عبارة عن طقم يغطي من منطقة الرقبة وحتى الركبة ومصمم ليغطي النصف الأعلى من الجسم ثم يمتد للقدم.

وقالت ريم عبدالله في مقطع الفيديو: "جاية آخد الرشرش إن شاء الله سعره يناسبني"، ثم ارتدت طقم ذهب آخر يسمى "هامة"، وعلقّت بقولها: "ترا ما أشوفكم زين الذهب مغطيني وش رأيكم هذي هامة الدهب مغطيني ستايل جديد".

وبعدها ظهرت وهي ترتدي طقم "رعد الشمال"، وقالت: "شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين بس قولوا ما شاء الله أنا لبسته لإنه عجبني تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو فيك.. إلبسي هذا"، ثم استعرضت الطقم الذي ارتدته.

واتضح أن الفنانة ريم عبدالله اشترت طقم ذهب آخر يغطي الرقبة ويتخلله "جنيهات" ذهبية وقالت: "للأمانة أنا جاية أشوف أطقم فهذا عجبني حسيته كده غريب.. جنيهات شكله مرة حلو عندي شغلة كده فمحتاجة فيها ذهب".

وتداول المغردون في موقع "تويتر" سعر طقم "رعد الشمال" المشهور لدى السعوديات والخليجيات ككل، عبر حساباتهم، فالبعض قال إنه منذ عام كان يبلغ سعره مليون ريال سعودي وحاليًا أصبح سعره يصل مليوني ريال، غير أن ريم عبدالله حسمت الأمر بشأن سعره.

وكشفت الفنانة السعودية عبر تغريدة لها في "تويتر" عن سعر هذا الطقم الذي ارتدته وكذلك وزنه فكتبت قائلة: "#ريم_عبدالله.. رعد الشمال.. الوزن 4.200 k ، السعر 1.400000".

يُذكر أن الفنانة ريم عبد الله ، عرفت منذ ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006.



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