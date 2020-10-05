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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أوضح الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة السابق في واشنطن، خلال مقابلته مع قناة “العربية”، أن طبيعة الأمور في هذا الوقت تغيرت تمامًا عما كانت في السابق بالنسبة لتناقل الأخبار والمعلومات.

وقال “بندر بن سلطان” حنا الآن في عصر المعلومات، أغلب مواطني العالم الأخبار تجيهم عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لايوجد أحد يقرأ الجرائد الآن إلا قلة ”

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أعنف هجوم سعودي من بندر بن سلطان على قطر (شاهد)

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وتابع: “بالنسبة للتلفزيونات أخص بالذكر اللي إرسالتها كاذبة وأهدافها حقد خاصة على دول الخليج وقياداتها، مثل المنار والجزيرة، وطبعًا الجزيرة تمثل قطر، وقطر حقيقة شئ هامشي، الشعب القطري قريب وحبيب ومنا وفينا، أما الدولة هامشية، ولا تستحق إن الواحد يضيع وقت في الكلام عنها، أو يرد عليها”

واضاف: “كلكم تعرفون المثل اللي يقول أن القراد يثوّر الجمل، ولكن القراد يبقى قراد والجمل يبقى جمل”. لمشاهدة الفيديو إضغط هنـــــــــــا

المصدر: وسائل إعلام سعودية