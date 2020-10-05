من داخل البحر.. جيسي عبدو ترفع ملابسها إلى الأعلى وتعلق: "عاجبني جنوني" (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٨ صباحاً (أحدث نت)

نشرت الفنانة والإعلامية جيسي عبدو ، صور لها، عبر حسابها بموقع إنستغرام، وهي في البحر.

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وظهرت في الصورة الأولى تهم بالدخول إلى مياه البحر، ومعظم نصفها الأسفل مكشوف، مع البطن.

أما في الصورة الثانية فظهرت الفنانة جيسي، داخل البحر، وهي ترفع ملابسها من الأسفل إلى الأعلى حتى كشفت عن فخذها، فيما صدرها وبطنها مكشوفان.

وعلقت على مشاركتها قائلة : "أنا المجنون وعاجبني جنوني".

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وحظيت إطلالة الشابة جيسي عبدو، البحرية بإعجاب أكثر من 90 الف متابع ، بالإضافة إلى أكثر من ألف تعليق جميعها تتغزل بجمال ورقة الفنانة وتعبر عن حب الجمهور لها واشتياقه لاعمالها الجديدة.

يذكر أن الفنانة والإعلامية جيسي عبدو، نعت في مايو الماضي من إمارة دبي، والدها الذي قضى في حادثٍ أليم في منزله ، عبر تغريدة لها في " تويتر"، احزنت متابعيها بعدما ناجت والدها قائلة: “كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين ؟ اااااخ بكير يا بيي بكير كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك!!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما أنت”.

جيسي عبدو ، فنانة وإعلامية لبنانية، شاركت في بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها: إلى يارا، حلوة وكذابة، الغالبون، كما شاركت في البرنامج الساخر "بسمات وطن".



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