منة شلبي تحسم الجدل حول "ملكة الإغراء"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً (دوت الخليج)

حسمت الفنانة منة شلبي، أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقديمها لدور يتضمن مشاهد إغراء، في عمل درامي جديد.

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وقالت منة شلبي أن ما يردد غير صحيح .نافية تجسيدها لدور الفنانة المصرية الراحلة، هند رستم ، في مسلسل تلفزيوني مستوحى من فيلمها الشهير "بين السماء والأرض" من إنتاج عام 1959.

وغردت، عبر حسابها على موقع "تويتر" كاتبة "أتشرف وجدا. بس ده خبر مَش حقيقي خالص!".

​وفيلم "بين السماء والأرض" من إخراج الراحل صلاح أبو سيف، وبطولة هند رستم التي جسدت في أحداثه دور ممثلة مشهورة اسمها "ناهد شكري"، شاركها في بطولته وعبد السلام النابلسي.

وعرف عن الفنانة الراحلة، هند رستم، بأنها كانت "ملكة الإغراء" في السينما المصرية خاصة والعربية بشكل عام.

يذكر أن اخر أعمال منة شلبي الفنية ، فيلم "النمس والإنس" الذي تنتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته : محمد هنيدي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وسليمان عيد، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

يشار إلى أن منة شلبي نالت تكريما عن مشوارها الفني في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضي، وعرض المهرجان ضمن برنامج تكريمها 3 من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها، وهي "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، و"ميكرفون" للمخرج أحمد عبد الله السيد.



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