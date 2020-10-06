نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وهي قابضة على خصرها.. أسماء شريف تستعرض جسمها وتعلق :"عندكم حق تقولولي إنت حامل" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٧ صباحاً (دوت الخليج)

كشفت الإعلامية وخبيرة التجميل أسماء شريف منير، تجربتها مع فقدانها الوزن الزائد، حيث بدت في آخر ظهور لها رشيقة بعكس ما كانت عليه في السابق.

ونشرت أسماء صورتين لها عبر صفحتها على "إنستغرام"، الصورة الأولى تظهر بها بوزن زائد، والأخرى بوزن أقل، وقارنت بينهما، مؤكدة أن الفرق بينهما 3 أشهر فقط.

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ووصفت ابنة الفنان شريف منير صورتها وهي بوزن زائد بأنها كانت كسولة ولا تمتلك أي إرادة، موجهة حديثها إلى الذين تنمروا عليها في السابق بسبب وزنها الزائد، قائلة: "كان ليكم حق تقولوا عليا حامل".

وعلقت أسماء على الصورتين قائلة: "‎الصورة اللي علي اليمين اتصورتها يوم ٢ اكتوبر ٢٠٢٠ ومفيهاش Edit لجسمي خالص.. ضبط بس الوان الصورة عشان تبان.. اما الصورة التانية اللي علي الشمال دي صورة واحده تعبانه، كسلانة ومعندهاش إرادة وحركتها تقيله (كان عندكم حق تقولولي انتي حامل؟) و دي كانت من ٣ شهور بس تخيلوا".

وكشفت عن تفاصيل اتخاذها لقرار التخسيس، قائلةً: "وقفت وقفة مع نفسي و قلت لأ مش هينفع الحياة دي خالص والمرة دي لازم تكون مختلفة، قررت اني مفيش حاجة اسمها دايت اصلاً ولا هينفع اتخن كده تاني".

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وتابعت :"دايت ده كلام فارغ هو اسلوب حياه ونظام.. هو مش أكل معين هو إني أكل و انا جعانه، بس بقي هاكل ايه؟ و قد إيه؟ وامتى؟ وأنام ازاي؟ و اتغلب على الضغط النفسي ازاي؟!.. ‎ايه التحاليل اللي أعملها؟ وايه العناصر اللي لازم أكلها؟ و ايه مصادرها؟ واطبخها ازاي؟ وتطلع حلوة مش مسلوق و اكل مستشفيات".

وأشارت إلى أنها استعانت بطبيبة تغذية لخسارة وزنها الزائد. مؤكدة أنها ستستمر في هذا البرنامج ولن تتراجع مرة أخرى عنه لتصل إلى وزنها السابق.

View this post on Instagram ‎الصورة اللي علي اليمين اتصورتها امبارح يوم ٢. اكتوبر ٢٠٢٠ و مفيهاش Edit لجسمي خااااااالص ظبط بس الوان الصوره عشان تبان اما الصورة التانية اللي علي الشمال دي صورة واحده تعبانه، كسلانة و معندهاش إرادة و حركتها تقيله (كان عندكم حق تقولولي انتي حامل؟) و دي كانت من ٣ شهور بس تخيلوا. ‎ وقفت وقفة مع نفسي و قلت لأ مش هينفع الحياة دي خالص و المرة دي لازم تكون مختلفة، قررت اني مفيش حاجة اسمها دايت اصلاً و لا هينفع اتخن كده تاني... ‎دايت ده كلام فارغ هو اسلوب حياه و نظام.. هو مش أكل معين هو إني أكل و انا جعانه، بس بقي هاكل ايه؟ و قد إيه؟ و امتي؟ و أنام ازاي؟ و اتغلب علي الضغط النفسي ازاي؟! ‎ايه التحاليل اللي أعملها؟ و ايه العناصر اللي لازم أكلها؟ و ايه مصادرها؟ و اطبخها ازاي؟ و تطلع حلوة مش مسلوق و اكل مستشفيات، ‎المرة دي روحت ل دكتور شيري نبيل لاني بجد بعشقها و بثق فيها و احلي حاجه فيها صبرها عليا و متابعتها و دعمها ليا المستمر و قلتلها المرة دي بجد مع اني بقول كده كل مرة بس هي المرة دي فعلاً صدقت اني بتكلم بجد و فعلاً عملت البرنامج مع بلوم، مش بس اتفصل عليا ، لأ ده غيرلي عاداتي و إختياراتي و نظرتي و تعاملي مع الStress اللي في حياتي و بجد المرة دي هكمل ان شاء الله و مش هرجع تاني أبداً و عشان كدة أنا مكمله في التحدي و قلت اني لازم اساعد كل ست حست احساسي ده و اشجعكم و اكمل رحلتي معاكم هنقلكوا كل تفصيلة و كل تغير بعمله مش بس في الخسسان حتي شعري و بشرتي و كل روتيني من علي ال Youtube Channel ‎دكتور شيري بتموت في اللعب و لذيذه و واحده مننا كده و خدومة بشكل رهيب و لما شافت الڤيديو قالتلي تعاليلي المكتب قلت اكيد هتسخن معايا اصل انا عارفها ، و راحت قايلالي انا كمان هدلع كل الشطار معاكي و راحت عملالي عرض سخي جداً و مكنتش هعرف اعملوا لوحدي بما ان البرنامج ده لازم يبقي متفصل عشان يجيب نتيجه حلوه و تحسوا فعلاً بالفرق و يكون في دعم ليكم بشكل فردي فا هايعملوا نفس اللي عملوه معايا بالظبط معاكم انتوا عن طريق ‎‏???? @bloom_diet كل تفاصيل المسابقة في الستوري و هسبها في الهاي لايت عشان ترجعوا ليها في اي وقت. بحبكم جداً مش قادرة استني يوم ١٥. علي فكرة ده لسه اول الدلع لسه بقي هديه اللي هيكسب ده غير الحاجات التانيه اللي تخص الشعر و البشره بس واحده واحده عشان متهوش من يلا اعملوا تاج لأصحابكم و شجعوا بعض و يلا بقي بجد نغير حياتنا في ٣٠ يوم بس A post shared by ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? (@asma.sherif.moneer) on Oct 5, 2020 at 12:02pm PDT

وكانت خبيرة التجميل أسماء شريف منير، قد نفت في وقت سابق شائعات حملها للمرة الثانية هذا العام، ولكنها لم تلجأ لادعاء انتفاخ القولون لتبرير بروز بطنها كما حدث في المرة الأولى، حيث قدمت هذه المرة دعوة للاستمتاع بالحياة، واختتمتها بتصريح قصير قالت فيه "أنا مش حامل"

ونشرت أسماء شريف صورة لها تتفق مع دعوتها السابقة لتغيير ألوان ملابسها وذوقها في اختيار الأزياء، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستغرام برسالة عن حب الحياة قالت فيها: دعونا نستمتع بالأمور البسيطة في الحياة طالما نتنفس، وأرفقت بعدها عبارة أنا مش حامل كرد مباشر وقصير على الشائعة التي تتجدد كلما زاد وزنها.

يذكر أن الإعلامية أسما شريف، أنجبت طفلة واحدة من زواج سابق تدعى لارا، بينما لم تنجب من زوجها الحالي محمود حجازي حتى الآن، وسبق أن واجها شائعة انفصال قوية مطلع العام الحالي، صمتت عليها أسماء طويلا، ثم ردت بنشر مقطع فيديو رومانسي لاحتفالها مع زوجها ببداية العام الجديد، وتلافيا لظهور شائعة الحمل بسبب انتفاخ بطنها الواضح، أكدت أنها تعاني من انتفاخ في القولون.

وتشارك أسماء والدها شريف منير، في تقديم برنامج ”أنا وبنتي“، على قناة on e يحمل اسم "أنا وبنتى" الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال.



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