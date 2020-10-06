نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد فضيحة "روب الحمام".. ريم الصانع تنهار على الهواء مباشرة: "قلبي يعورني" (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٩ صباحاً (أحدث نت )

اعترفت عارضة الأزياء ونجمة السوشيال ميديا السعودية ريم الصانع أن انتشار صورة قديمة لها جعلها تكره جميع الناس وتشعر أنها سيئة، خاصة بعدما تصدرت “التريند” في “تويتر”.

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وقالت ريم الصانع في مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” وهي منهارة من شدة البكاء : “في الدنيا نمر بأشياء، يعني أنا هالسنة، في بدايتها صار شيء مابتكلم عن الموضوع. بس كنت تريند على تويتر، وفي ناس قالوا عني أِشياء من جد لما قريتها قلبي قعد يعورني، أنا مو شخص سيء”.

وأضافت ريم الصانع وهي تبكي: “أول شيء جاء في بالي أنه أكرهكم كلكم، بدأت أكره الناس. بس مع الوقت استوعبت إنه لو أشيل هالزعل في قلبي وفي خاطري”.

ووجهت عارضة الأزياء السعودية رسالة إلى المغردين : “أعرف ألحين أصدقائي بيدقون عليا يسألوني إذا كنت بخير، أنا بخير. بس الفكرة إني بدأت أشيل زعل في قلبي، وألحين بدل ما أشيل زعل، حتى الناس اللي يكرهوني أنا أحبكم. الله يوفقكم والله يسعدكم، ويمكن هذا الشيء أصعب من الكره، بس في نهاية اليوم أحس إني أخف”.

الفيديو تم تداوله بشكل واسع بعد بث الصانع له عبر "سناب شات "، ولقيت تعاطفا واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن مشاعرهم الفياضة تجاه دموع الشابة السعودية .

وقالوا إن ظهورها بهذا الشكل يثبت حسن سلوكها وان ما وقع معها في الماضي غلطة بسيطة تحصل مع غيرها من الفتيات والشباب دون أن يعني ذلك أنهم سيئين.

وقال مغردون في تعليقات على مقطع الفيديو، أن ريم الصانع تقصد صورتها الجريئة مع صديقها داخل الحمام التي أثارت الجدل في وقت سابق ووصفها البعض آنذاك بأنها غير لائقة ومخلة بآداب وعادات المجتمع السعودي المحافظ.

وظهرت “الصانع” في تلك الصورة وهي ترتدي “روب الاستحمام” مع صديقها الذي ظهر يرتدي نفس الثوب.

وعبر ناشطون حينها عن غضبهم من هذه الصورة التي وصفوها بالفاضحة. مؤكدين بأنه لا يجوز أن تظهر مع صديقها بهذا الشكل، لأن هذا المظهر خاص بالمتزوجين. حسب قولهم.





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