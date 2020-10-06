نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين صبري تضع حداً لشائعات انفصالها بصورة حميمية مع أبو هشيمة.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

وضعت الممثلة المصرية ياسمين صبري​ حداً للشائعات التي إنتشرت في الأونة الأخيرة، حول إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وإنتظارهما مولودهما الأول، من خلال صورة لهما معاً نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرا فيها بغاية الإنسجام والحب.

وبدت ياسمين في الصورة ببطن مسطحة وبكامل رشاقتها، لتنفي بذلك شائعة حملها أيضاً، كما إختارت لباساً رسمياً كحلي اللون بلا أكمام، مزرر في المنتصف بأزرار ذهبية، وسروال قماش من اللون نفسه قصير الى فوق الكعب، وظهر أبو هشيمة في الصورة وهو يحتضنها ويلف يده على خصرها، ويمسك بها بيده الثانية.

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يذكر أن عدد من الشائعات تم تداولها مؤخرَّا عن إنفصال أبو هشيمة عن ياسمين صبري وعودته الى طليقته هيفاء وهبي

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