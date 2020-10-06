نجل "أرطغرل" يكتب آخر فصول شهرة ونجومية والده ويضعه في مأزق مع عشاقه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج -خاص)

تفاجئ عشاق ومحبي الممثل التركي الشهير أنجين ألتان، بطل مسلسل «قيامة أرطغرل» بقرار الاخير البقاء في الولايات المتحدة حتى موعد ولادة طفله الثاني من أجل الحصول على الجنسية الأميركية.

وتعرّض ألتان لانتقادات واسعة من الصحافة التركية حيث نشرت صحيفة Hurriyet، إن هذه نهاية أرطغرل بطريقة «غير وطنية» لأنه فضّل الحصول على الجنسية الأميركية بدلاً من اعتزازه بجنسيته التركية.

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كما هاجمت مواقع إلكترونية تركية أخرى قرار الممثل أنجين ألتان واعتبروا أنها تقضي على الأسطورة التركية، كون أن دور القائد أرطغرل دائماً ما ينادي بالوطنية.

وقيامة أرطغرل" مسلسل تركي تاريخي، وقعت أحداثه في القرن 13 الميلادي، عمد على عرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية، وذلك من خلال عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين، والذي كان يطمسه التاريخ عند ذكر الدولة العثمانية ثم يتناول تاريخ حياة عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية في الجزء الخامس منه.

ويعد "قيامة أرطغرل" من أقوي المسلسلات التاريخية الاسلامية والذي قد لقي صدى على مستوي العالم، وقد عرض باللغة التركية ثم ترجم للغة العربية والانجليزية وقد دبلج للغة العربية على القناة القطرية.



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