عروس تكشف خيانة زوجها "ليلة الدخلة" فكان هذا مصيرها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

خضع المخرج الهندي الشهير في بوليوود (أنوراج كاشياب) للتحقيقات، على هامش إدانته في قضية اغتصاب الممثلة الهندية بيال جوش (30 عامًا).

“كرستينا” البالغة من العمر 36 عامًا، عثرت على رسائل وصور غرامية في هاتف زوجها بعد ساعات من حفل زفافهما، وكانت الصدمة الكبرى بأن زوجها اتفق مع الفتاة الأخيرى على مواعدتها عبر لقاء جنسي في صباح اليوم الثاني لزواجه، لتخرج الزوجة عن صمتها وتواجه زوجها الخائن بما اكتشفت.

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وحسب صحيفة ” ميرور” البريطانية، لم تتمالك السيدة أعصابها وضربته فقام برد الصاع صاعين وكسر أنفها وذراعها وطلبت الطلاق منه في صباح اليوم التالي بسبب ما اكتشفته في هاتفه واعتداؤه عليها.

في البداية رفض الزوج الخائن الطلاق وطلب منها أن تسامحه، مشيرا إلى أنها نزوة إلا أنها لم تتراجع في قرارها ورفضت التنازل عن حقها وطلقها وأعطاها تعويضا عن الضرب.

وأثارت الواقعة موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا الزوج وطالبوا زوجته بعدم مسامحته والانفصال عنه.



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