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صنعاء - ميسرا اسماعيل - البيض بشكلٍ عام يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا والتي يُعتقد أنها تفيد عظام الأطفال وتعالج مرض هشاشة العظام لدى الأطفال. وفيما يأتي لمحة عن دراسة نشرها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية "NCBI" والغني عن التعريف، حيث تُظهر هذه الدراسة وجود علاقة إيجابية بين تناول البيض في مرحلة الطفولة وخصوصًا قشر البيض للعظام والنمو المثالي لعظام الأطفال وقوّتها.

وذكرت الدراسة أنّ دمج البيض في وجبات الأطفال له تأثير كبير في الوقاية من كسور الأطفال وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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لا ترميها بعد اليوم.. فوائد صحية ومذهلة لقشر البيض يجهلها الكثيرون ومنها علاج هذا المرض المنتشر

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ومن الجدير بالذكر أنّ الدراسة لم تركّز على البيض بوصفه المحتوى الحيوي المعروف من اللب والبياض، بل ذكرت أيضًا فائدة قشر البيض للعظام.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى ازدياد سمك وقوة العظم بالإضافة إلى النمو القطري السليم للعظم لدى الأطفال الذين يتناولون البيض كاملًا -مع قشر البيض للعظام- بكميات مدروسة.

كما أنّه لوحِظ أن من فوائد قشر البيض للعظام أنّه يزيد من كثافة المعادن في عظم الطفل، والذي يُعتبَر مؤشِّرًا إيجابيًا على قوة العظم، وهذا بدوره سيقي بالضرورة من الأمراض التي من الممكن أن يتعرّض لها الطفل على المستوى العظمي مثل الكُساح والكسور فضلًا عن التقليل من الأمراض العظمية التي من الممكن أن يتعرّض لها عند البلوغ أو الكهولة مثل الهشاشة.

فوائد أخرى:

عند تنظيف قشور البيض جيداً وإعدادها بالطريقة الصحيحة، فإن قشور البيض تصبح صالحةً للأكل؛ نتيجةً لكمية الكالسيوم الموجودة في قشر البيض، وهناك العديد من الفوائد لقشر البيض، ومنها:

يحتوي على الكالسيوم

تحتوي قشر البيضة الواحدة على ضعف كمية الكالسيوم الموصى به يومياً للبالغين، لذلك يعتبر من أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم، ويعرف الكالسيوم بأنه معدن أساسي لنمو وتطور العظام الجديدة، ويساعد على تقوية وظيفة العضلات، ومراقبة مستويات المغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم في الدم، وعند حدوث نقص للكالسيوم في النظام الغذائي المتوسط يعتبر قشر البيض مصدراً للكالسيوم قليل الثمن، ومتوفراً بسهولة، ويعتبر الكالسيوم الموجود في قشور البيض أكثر فائدةً من الكميات الموجودة في مكملات الكالسيوم نفسها.

يقوي العظام

الكالسيوم المتوفر في قشر البيض يمكن أن يساعد على علاج هشاشة العظام من خلال احتواء قشور البيض على الكالسيوم، والسترونشيوم، والفلورين، حيث تؤثر هذه المكونات على استقلاب العظم، وتحفيز نمو الغضروف، ويمكن أن يقلل مسحوق قشر البيض من آلام المرتبطة بهشاشة العظام.

يمتلك تأثيرات مضادة للالتهابات

تحتوي مكونات قشور البيض على علاجات طبية من خلال استخدام غشاء قشرة البيض كعلاج بديل لاضطرابات النسيج الضام المشتركة مثل، التهاب المفاصل، والنقرس، وآلام الظهر.

وتعالج هذه الحالات عادةً باستخدام المسكنات، أو الأدوية المضادة للالتهابات، ولكن فعاليتها محدودة، ويمكن أن تتسبب بمخاطر قلبية، وأمراض الجهاز الهضمي.

وصفات قشور البيض للبشرة

تضاف قشور البيض إلى روتين الجمال؛ للحصول على بشرةٍ جميلةٍ وصحية، لذا هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدام قشور البيض فيها، ومنها:

معالجة العدوى: تعالج قشور البيض تهيج الجلد، وتشفي الجروح. والطريقة هي:

المكونات: بعضٌ من قشور البيض. كوب من خل التفاح. طريقة التحضير: تُسحق قشور البيض جيداً، ويُضاف المسحوق إلى الخل؛ للحصول على الخليط. يُترك الخليط بضع ساعات. يُوضع الخليط على الجروح، أو مناطق الجلد المتهيجة. تُحسن هذه الوصفة من شفاء المنطقة خلال بضع دقائق.

تطهير الجلد: يساعد قشر البيض على التخلص من البقع، والعلامات على البشرة. والطريقة هي:

المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق قشر البيض. ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير: تُخلط المكونات مع بعضها البعض؛ للحصول على خليط. يُوضع الخليط على مناطق البقع، والعلامات. تُكرر هذه الوصفة مدّة أسبوع واحد؛ للتخلص من البقع والعلامات.

بشرة مشرقة: تساهم قشور البيض في الحصول على بشرة مشعة ومشرقة. والطريقة هي:

المكونات: مسحوق قشر بيضة. بياض بيضة واحدة. طريقة التحضير: تُخلط المكونات مع بعضها؛ للحصول على الخليط. يُوضع الخليط على البشرة. يُترك مدّة من الوقت ليجف على الجلد. يُغسل الجلد بالماء جيداً.

بشرة شابة: تساعد قشور البيض على التخلص من التجاعيد، والبقع العمرية، واستعادة البشرة الشبابية. والطريقة هي:

المكونات: ملعقة كبيرة من بياض البيض. ملعقة صغيرة من مسحوق البقسماط. قشر بيضة واحدة. طريقة التحضير: تُخلط المكونات مع بعضها في وعاء؛ للحصول على الخليط. يُوضع الخليط على البشرة خاصةً الأماكن التي يوجد فيها بقع قديمة وتجاعيد.

أسنان بيضاء: تستخدم قشور البيض؛ للحصول على أسنان لامعةٍ وبيضاء، ولثة صحية خالية من الأمراض. والطريقة هي:

المكونات: مسحوق الفحم. مسحوق قشر بيضة. طريقة التحضير: تُخلط المكونات مع بعضها؛ للحصول على مزيج ناعم كمعجون الأسنان. تُنظف الأسنان بهذا المزيج. تُكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

بشرة مصقولة: يحسن قشر البيض الدورة الدموية ويزيل الخلايا الميتة من الجلد، وبالتالي يتم الحصول على بشرةٍ متوهجةٍ، ولامعةٍ. والطريقة هي:

المكونات: مسحوق قشر البيض. جل الألوفيرا. طريقة التحضير: تُخلط المكونات مع بعضها؛ للحصول على الخليط. يُوضع الخليط على الوجه، ثُم يدلك. استخدامات قشر البيض هناك العديد من الاستخدامات لقشر البيض، ومنها:

تنظيف المنزل: إذ تعتبر قشور البيض مادة كاشطة فعالة، وغير سامة للأواني والمقالي، وذلك بخلطها مع القليل من الماء والصابون؛ للحصول على تنظيف قوي.

تنظيف الأنابيب: حيث يمكن وضع عدد قليل من قشور البيض في مصفاة بالوعة المطبخ، فتحبس هذه القشور المواد الصلبة الإضافية، ولكن عندما تحلل ببطء فإن ذلك يساعد على تنظيف الأنابيب بشكلٍ طبيعي في طريقها إلى الخارج.

سماد للحديقة: إذ يحتوي قشر البيض على الكالسيوم والمعادن التي تساعد على ازدهار الحديقة من خلال سحق قشر البيض إلى قطع صغيرة، واستخدامها كسماد.

إبعاد الرخويات والديدان: إذ تُسحق قشور البيض وتُوزع حول الخضار والزهور، وهذا يبعد الحيوانات الآكلة الجائعة مثل، الرخويات، والقواقع، والديدان دون الحاجة إلى استخدام المبيدات السامة.

تحلية القهوة: حيث تُسحق قشور البيض، وتُضاف إلى القهوة المطحونة قبل تخميرها، مما يجعل طعمها أقل مرارة.