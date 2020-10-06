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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ، كشفوا أنها من حفل زفاف مشهورة مواقع التواصل هيا الغماس المعروفة بـ”هيون الغماس” .

وأوضح رواد مواقع التواصل ، أن الغماس قد تزوجت من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز البجادي وهو صاحب مطعم شاي وشباتي ، وقد تصدر اسمها حديث المتابعين تحت هاشتاق #زواج_هيون_الغماس و#زواج_هيون_والبجادي.

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زواج مشهورة سناب “هيون الغماس” للمرة الرابعة .. ومفاجأة بشأن هوية العريس (شاهد)

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وتداول متابعون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل ظهر فيه العريس الذي قال عنه معلقون إنه رجل أعمال شهير كانت هيون الغماس تعلن له في حسابها عبر “سناب شات”، وأطل العريس في الفيديو جالسًا على كرسي وحوله المكان المزين بالورود بمناسبة حفل الزفاف والذي جاء في مكان مفتوح.

يُذكر أن هيا الغماس المعروفة بـ هيون الغماس وسوالف هيون قد أثارت جدلًا بين المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي في فترة سابقة بسبب صورة تم نشرها بالخطأ في حسابها من حفل زفاف ابنها راكان الحربي، مؤخرًا وكانت تلك الصورة خاصة بعروسه الأمر الذي جعل الجمهور يتداولها على نطاق واسع وخيّم الحزن على حفل الزفاف وقتها. لمشاهدة الفيديو إضغط هنا