في سن الـ54.. تايسون يعود لحلبات الملاكمة بنزال استعراضي

يعود مايك تايسون إلى حلبات الملاكمة وهو في الـ54 من عمره، حيث سيواجه بطل الوزن الثقيل السابق، روي جونز جونيور، في مباراة استعراضية من 8 جولات يوم 12 سبتمبر المقبل، بمتنزه ديغنيتي هيلث سبورتس بكاليفورنيا.

وأصبح تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ عندما فاز باللقب عام 1986 وهو في سن العشرين عاما.

ولمع اسم تايسون في عالم الملاكمة لفترة من الزمن، لكن مسيرته تعرضت لنكسات عديدة، ولم يمارس الملاكمة منذ العام 2005.

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ومنذ ذلك التاريخ، حرص تايسون على تشويق متابعيه بالعودة للعب من حين لآخر بمقاطع مصورة للتمارين التي يمارسها.

أما خصم تايسون في النزال المرتقب، روي جونز جونيور، البالغ من العمر 51 عاما، فقد فاز بألقاب في الأوزان المتوسط والمتوسط الخفيف والثقيل الخفيف قبل أن يفوز بلقب الوزن الثقيل عام 2003، ليصبح أول بطل وزن متوسط سابق يفعل ذلك في 106 أعوام.

هذا ومن المخطط بث النزال بين تايسون وروي جونز جونيور على منصة الدفع لكل عرض ووسيلة التواصل الاجتماعي الموسيقية "تريلر"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".