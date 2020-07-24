قالت قناة العربية، نقلا عن مصادر لم تذكرها، اليوم الجمعة، إن القاهرة تتابع تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة من قرب وتجري مشاورات للرد على تلك التصريحات.
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة ترفض أي اتفاقيات غير ملزمة وتتمسك باتفاق يحفظ مصالحها المائية. لافتة إلى أن هناك اتصالات مكثفة مع السودان والاتحاد الأفريقي حول مستجدات ملف سد النهضة.
وأكدت المصادر على أن مجلس الأمن سيكون خيار مصر المقبل حال استمرار التصعيد غير المبرر من إثيوبيا.
وكان المسؤولون الإثيوبيون قد أطلقوا تصريحات مستفزة لمصر والسودان بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تحقق ملء المرحلة الأولى من سد النهضة.
واعتبر المسؤولون الإثيوبيون أن نهر النيل أصبح بحيرة إثيوبية ولم يعد نهرا، فيما اعتبر آخرون أن تحقق ملء المرحلة الأولى من سد النهضة بمثابة انتصار لإثيوبيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العربية: القاهرة تتابع تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة ومشاورات للرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.