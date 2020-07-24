اعتراض طائرة ماهان إير.. إيران تهدد بالرد وأمريكا توضح.. التفاصيل الكاملة

حادث جديد يزيد من تعقيد العلاقات المتوترة بالفعل بين أمريكا وإيران، حيث اعترضت مقاتلة أمريكية طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة "ماهان" وهو ما اعتبرته طهران تهديدا يستوجب الرد.

تقدمت إيران باحتجاج رسمي لدى الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي ضد ما اعتبرته "انتهاك صريح للقانون الدولي" بعد اقتراب مقاتلتين أمريكيتين بدرجة خطيرة من طائرة ركاب إيرانية في الأجواء السورية، وفقا للسلطات الإيرانية.

اقرأ أيضا:

لكن القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها قامت مهمة جوية روتينية على مسافة 1000 متر من طائرة إيرانية، وأن الحادث تم أثناء تحليق الطائرة فوق قاعدة التنف العسكرية.

وذكرت القيادة الأمريكية أن المهمة الروتينية تمت على مسافة آمنة ووفق المعايير الدولية، موضحة أنه بمجرد أن حدد طيار المقاتلة إف-15 بأنها طائرة ركاب "ماهان آير" فتحت المقاتلة الأمريكية مسافة آمنة إلى الطائرة، وتم إجراء التقاطع المهني وفقا للمعايير الدولية.

من جانبه نشر التليفزيون الإيراني الرسمي شريط فيديو يظهر ركابا مذعورين يصرخون أثناء محاولة طائرة الركاب "ماهان" تفادي المقاتلة الأمريكية خلال رحلة بين طهران وبيروت.

وبحسب الرواية الإيرانية "خفض قائد الطائرة التجارية الارتفاع بصورة مفاجئة لتجنب الاصطدام بالمقاتلة فجرح عدة ركاب"، فيما يظهر في المقطع المتداول عدد من الركاب المصابين حيث وجدت دماء على وجه أحد الركاب، بينما ظهر آخر مستلقي على الأرض.

Advertisements

واتهمت إيران في البداية إسرائيل باعتراض طائرة الركاب التي هبطت بسلام في بيروت، لكنها اتهمت واشنطن في وقت لاحق بالأمر مؤكدة أن طائرتين حربيتين وليس واحدة نفذا المهمة.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم الجمعة ان "تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت خارجة عن القانون ويجب وضع حد لها" وذلك بعد اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة ركاب إيرانية.

بينما أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي ما وصفه بـ"المغامرة الأمريكية الخطيرة" وتعرض طائرة ماهان إل الخطر فوق الأجواء السورية.

وقال موسوي إن وجود القوات الأمريكية في سوريا أمر غير قانوني، موضحا أن لا أحد سمح لأمريكا بفحص الطائرات المدنية عبر مقاتلاتها، مؤكدا أن إيران سترد على أي تحرك عدواني.

بدوره، قال مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب أبادي، إن اعتراض المقاتلات الأمريكية لطائرة الركاب الإيرانية "جريمة"، مطالبا المجتمع الدولي بإجبار الولايات المتحدة على التصرف كدولة طبيعية.

وتتهم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل شركة "ماهان آير" بنقل أسلحة لمقاتلين مرتبطين بإيران في سوريا وأماكن أخرى، كما فرضت واشنطن عقوبات في 2011، على الشركة الإيرانية بسبب تقديمها الدعم المالي واللوجيستي للحرس الثوري الإيراني.