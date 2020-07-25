المدينة نيوز :- سُجِّلت الجمعة، في الأردن، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس 1146، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
الحالة المحلية تعود إلى طبيب يعمل في مستشفى الأمير الحسين في منطقة عين الباشا، ويتمّ حاليّاً الاستقصاء عن سبب الإصابة.
وتحدث الموجز عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى وتحديد المخالطين له وفحصهم.
أما الحالات الخارجية تعود إلى 11 قادم من الخارج، (8 من السعوديّة، و1 من الإمارات، و2 من فلسطين)، و 3 إصابات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.