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الرئيس اللبناني يدين الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان

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دوت الخليج :- أدان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإسرائيلي، أمس الإثنين، في الجنوب اللبناني، معتبرا ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار، خاصة أن مجلس الأمن سيبحث قريبا تحديد مهام قوات اليونيفيل فى الجنوب.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبنانى اللواء​ ركن ​محمود الأسمر​، إلى أن الرئيس عون، عرض موجزا خلال اجتماع المجلس، عن التدابير التي اتخذت منذ إعلان تمديد التعبئة في إطار الوقاية من ، مؤكدا أن الوضع أصبح دقيقا جدا بالاستناد الى الأرقام وتزايد الإصابات وهذا أصبح واضحا بجميع المناطق ويعود السبب الى عدم اكتراث والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية.

وأوضح الأسمر أن الرئيس عون، شدد على أهمية أن يكون المواطن مسئولا عن أفعاله وتصرفاته وتمنى على الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المساهمة في تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية التي تحث المواطنين على الالتزام بإجراءات الوقاية، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.

وكالات 

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