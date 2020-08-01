رقم قياسي جديد لحصيلة كورونا يرفع المكسيك للـ3 عالميًا في الوفيات

سجلت المكسيك رقمًا قياسيًا يوميًا جديدًا بلغ 8445 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية إن إجمالي عدد الإصابات إلى 424 ألفا و637.

كما سجلت وزارة الصحة المكسيكية 688 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 46,688.

وبموجب الإحصاءات الجديدة، تجاوز إجمالي الوفيات في المكسيك الأرقام المُسجلة في بريطانيا، لتصبح الدولة التي لديها ثالث أكبر عدد من وفيات كورونا على مستوى العالم، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.