نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة كورونا في العالم تتجاوز 17.67 مليون ووفياته 679918 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز" اليوم السبت، أن أكثر من 17.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، ووفياته بلغت 679918.
وسجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 4 ملايين و578778 حالة إصابة، و153888 حالة وفاة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة مليونين و662485 إصابة، و92475 حالة وفاة.
وفي المركز الثالث حلت الهند، مسجلة مليونا و695988 إصابة، و36511 وفاة.
وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 839981 إصابة، و13963 حالة وفاة.
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