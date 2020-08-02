لبنان.. قطع طرقات احتجاجا على انقطاع الكهرباء وأوضاع المعيشة

دوت الخليج :- قطع عشرات المحتجين اللبنانيين، الأربعاء، عددا من الطرق في مناطق مختلفة في البلاد، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وتردي الأوضاع المعيشية.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن إجراءات قطع الطرق تمت في تقاطع في إيليا في صيدا (جنوب لبنان)، والطريق السريع ببلدة عدلون (جنوب)، وكذلك تقاطع على تقاطع بشارة الخوري، وجسر الكولا ونفق سليم سلام، غرب العاصمة بيروت.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية تعليق بشأن قطع الطرق، غير أن هذه الخطوة تتكرر في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990)، مما انعكس سلبا على الأوضاع الحياتية، وسط ارتفاع في قيمة الدولار الواحد مقابل الليرة اللبنانية.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية انقطاعا للتيار الكهربائي لساعات طويلة، وسط شح في مادة المازوت والوقود، بسبب ارتباطهما بالدولار، الذي ارتفعت أسعاره بشكل حاد أمام الليرة اللبنانية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة لشوارع رئيسية في بيروت، ومدن وبلدات لبنانية غارقة في العتمة.

وأزمة الكهرباء هي أحد أبرز ما يعانيه لبنان من الأزمة الاقتصادية التي تخيم عليه، مما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.

ويعاني لبنان انقساما واستقطابا سياسيا حادا، منذ تشكيل حكومة دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت تحت ضغط المحتجين، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الاناضول