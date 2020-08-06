ماكرون يطالب بنظام سياسى جديد فى لبنان .. ومؤتمر دولى لدعم بيروت

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه على القيادة اللبنانية صياغة ميثاق سياسى جديد، مشيرًا إلى أنه طالب بنظام سياسى جديد فى لبنان أساسه وحدة وطنية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأضاف ماكرون "سننظم مؤتمرا دوليا لدعم بيروت والشعب اللبنانى"، موضحًا أن المساعدات الإنسانية ستصل إلى الشعب اللبنانى عبر منظمات غير حكومية. وتابع، أن الأسبوع المقبل سيشهد وصول طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ. وأكد ماكرون "بيروت ستنهض مجددا.. نهدف لدعم لبنان والحفاظ على سيادته.. نتضامن مع الشعب اللبنانى وهدفنا دعم لبنان حر". جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يجرى زيارة استثنائية إلى لبنان، حيث اجتمع بنظيره اللبنانى ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة حسان دياب، مبديًا دعم بلاده للبنان فى مواجهة تداعيات الانفجار الذى وقع بميناء بيروت البحرى وطالت أضراره التدميرية عموم العاصمة اللبنانية.

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