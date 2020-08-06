وسائل إعلام فرنسية : محتجز الرهائن فى لو هافر يعانى من اضطرابات نفسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر فى الشرطة أن مسلحا احتجز عدة أشخاص كرهائن بعد ظهر الخميس فى فرع مصرفى بوسط مدينة لو هافر، وأفرج عن 2 منهم، حسبما أفادت "روسيا اليوم".





وأشارت المصادر، إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 34 عاما معروف باضطراباته النفسية والانحراف، موضحة أن مطالبه غير واضحة إلى حد الآن. وأغلقت الشرطة محيط الفرع المصرفى فى شارع دى ستراسبورغ، كما وصل فريق مختص فى الاقتحامات إلى موقع الحادث، علما أن المفاوض بدأ مناقشات مع محتجز الرهائن. هذا ولم يتضح بعد ما إذا كان الرهائن من عملاء البنك أو موظفيه.

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