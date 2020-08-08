وصول 7 آلاف مهاجر إفريقي إلى اليمن بـ 6 أشهر
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت، وصول 7 آلاف مهاجر إفريقي إلى اليمن، خلال النصف الأول من عام 2020.
وقالت المنظمة في تقرير، إنه "خلال النصف الأول من عام 2020، وصل 7 آلاف مهاجر إلى اليمن، 90 في المئة منهم من إثيوبيا، فيما أغلب البقية من الصومال".
وأضاف التقرير أن "معظم المهاجرين إلى اليمن، يسافرون على أمل الوصول إلى السعودية، للحصول على حياة أفضل بدلا من مجرد البقاء على قيد الحياة".
وتابع: "يصل معظم المهاجرين إلى السواحل الجنوبية اليمنية، وخاصة إلى محافظات لحج وشبوة وحضرموت، حيث تعمل الفرق الطبية المتنقلة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة".*وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وصول 7 آلاف مهاجر إفريقي إلى اليمن بـ 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.