الكويت تقدم مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى لبنان بقيمة 11 مليون دولار

أعلنت دولة الكويت، خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان، إرسال ما قيمته 11 مليون دولار مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى لبنان، الذي شهد الثلاثاء الماضي، انفجارًا بمرفأ العاصمة بيروت، أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

وشارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس اللبناني ميشال عون، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات، فيما ويتوقع اقتصاديون أن تبتلع آثار الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وشهد الأسبوع الماضي تعاطفا جارفا مع لبنان من شتى أنحاء العالم، وأرسلت دول عدة دعما إنسانيا فوريا شمل إمدادات طبية، لكن لم تصدر إلى الآن تعهدات بتقديم مساعدات مالية.

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقًا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات.