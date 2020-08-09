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الجيش الإسرائيلي يكشف عن هوية الخلية التي استهدفها على حدود الجولان

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رسميًا أنه كشف عن الخلية التي تم استهدافها الأسبوع الماضي على حدود الجولان، مشيرا إلى أنها كانت تعمل بتوجيهات إيرانية.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم": "الخلية التخريبية كانت تعمل بتوجيهات إيرانية حيث شكلت جزءا من عملية التموضع للمحور الطي المتطرف في سوريا".

وأضاف: "في النهاية، خلية مخربين كانت تنوي ارتكاب عملية تخريبية وأنتم قمتم بإحباطها.. هذا ما يطلب منكم وهذا ما يتوقع منكم وهذا ما فعلتم بشكل مهني جدا".

وحدد رئيس الأركان أهداف الجيش، وأوضح قائلا "هدفنا الرئيسي في المعركة بين الحروب هو منع تموضع المحور المتطرف على الجبهة الشمالية خاصة في سوريا ولكن ليس حصرا".

وتابع قائلا: "الأهداف: أولا، البرنامج النووي الإيراني، ثانيا، منع تموضع المحور "المتطرف" في سوريا، ثالثا، منع قدرة أعدائنا في جميع الجبهات وخاصة الجبهة الشمالية من امتلاك قذائف وصواريخ دقيقة.

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