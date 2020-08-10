بدء التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.. والقضاء يستمع إلى مدير جهاز أمن الدولة

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، عن بدء جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت اليوم الاثنين.

وأكدت الوكالة اللبنانية، أن القاضي يستمع الآن لإفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

كما سيتم الاستماع اليوم لإفادة عدد من قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية فى التحقيقات بانفجار بيروت.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت موجة الغضب الشعبي إثر تقصير الحكومة في محاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت.

واندلعت أمس الأحد، عدة حرائق صغيرة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، إثر تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، وسط اتهامات عديدة للحكومة برئاسة حسان دياب، بالتقصير في محاسبة المتورطين في الانفجار الذي شهدته العاصمة الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن عددا من الوزراء اللبنانيين مصرون على تقديم استقالاتهم من حكومة حسان دياب وسط محاولات من أطراف سياسية لإقناعهم بالعدول عن القرار.