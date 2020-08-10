انفجاران يهزان العاصمة الأفغانية وسقوط ضحايا

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران جراء ثاني انفجار يهز عاصمة أفغانستان كابول، بعد أقل من 24 ساعة من وقوع انفجار مماثل في العاصمة أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص.

وأكد المتحدث باسم قيادة شرطة كابول فردوس فارامورز- وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين - وقوع انفجار في المنطقة التاسعة من كابول في وقت سابق اليوم، مضيفا أن الانفجار وقع في منطقة مكرويان بالمدينة في حوالي الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لأفغانستان، مستهدفا سيارة من طراز تويوتا لاندكروزر.

وأضاف أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة شخصين على الأقل، غير أنه لم يوضح ما إذا كان الضحايا من المدنيين أم من أفراد الحكومة، موضحا أنه لم يعلن أي فرد أو جماعة بما في ذلك طالبان مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

يأتي ذلك فيما أسفر انفجار مماثل عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 5 آخرين في منطقة كومباني بازار بالعاصمة كابول أمس الأحد.