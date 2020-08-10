انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية

ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا قويا وقع في أحد أحياء مدينة بالتيمور الأميركية، الاثنين، مخلفا مقتل وإصابة أشخاص.

وكشف موقع "فوكس بالتيمور" أن انفجارا قويا وقع في حي سكني في بايكسفيل بمدينة بالتيمور التابعة لولاية ميريلاند.

وتابع أن الحادث أودى بحياة مراهقة وأصاب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة وحاصر خمسة آخرين على الأقل.

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وأظهرت صور من المكان قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله بينما اعتلى عمال إنقاذ كومة من الأنقاض بحثا عن مزيد من الضحايا.



من جهتها، ذكرت قناة (دابليو.بي.إف.إف) التلفزيونية على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل فيما تتواصل عملية البحث عن مفقودين.

وأفادت مصادر بأن الانفجار ناجم عن تسرب غاز وتسبب في تدمير ثلاثة منازل.